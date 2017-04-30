قطع أهالي فتاة متغيبة خط السكة الحديد بمنطقة البدرشين للتعبير عن غضبهم لعدم عودة الفتاة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على الموقف، وإعادة الحركة إلى طبيعتها

وكان المقدم هاني إسماعيل رئيس مباحث البدرشين تلقى بلاغا بقيام مجموعة من الأشخاص بقطع خط السكة الحديد بدائرة المركز.وبالانتقال والفحص تبين أن هؤلاء الأشخاص أبلغوا عن تغيب نجلتهم في وقت سابق ولم تعد حتى الآن، ما دفعهم إلى التجمهر على شريط السكة الحديد، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إقناعهم بالانصراف، وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها.وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيق.