تلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير الأمن إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات بالاشتراك وضباط إدارة الأمن الوطني من ضبط |ج.ع|، 55 عاما، مدرس، مقيم بقرية الوفائية دائرة مركز الدلنجات من المنتمين للتنظيم الإرهابي والمطلوب ضبطه وإحضاره في 21 قضية.وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.