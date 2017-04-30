-
رياضة
- الخميس.. إعلان نتيجة التظلمات لاختبارات الحكام الجدد والترقي
- خالد جلال: إيناسيو لم يطلب الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية
- مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع بالجبلاية.. غدا
- بتروجت يستطلع شروط محمد يوسف لخلافة حسن شحاتة
- الزمالك: إيناسيو صاحب الرأي الأول والأخير في عودة المعارين
- أزمة في مباراة بلدية المحلة وكوم حمادة بسبب الجماهير
- مورينيو يسخر من الإصابات المتكررة للاعبي مانشستر يونايتد
- تشيلسي يتعادل سلبيا أمام إيفرتون بالشوط الأول
- معتمد جمال يقترب من خلافة حسن شحاتة في بتروجت
- ركلة جزاء مثيرة للجدل تلقي بظلالها على فوز لاتسيو في قمة روما
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ترامب يجري محادثات مع زعيمي سنغافورة وتايلاند بشأن كوريا الشمالية
واشنطن (رويترز) - قال رينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث مع زعيمي سنغافورة وتايلاند يوم الأحد بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية فيما يتعلق بالدمار النووي الشامل في آسيا.
وقال بريبوس لبرنامج (ذيس ويك) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) "نحتاج تعاونا عند مستوى معين مع أكبر عدد ممكن من الشركاء في المنطقة للتأكد من أن الأمور تسير بشكل جيد".
وأضاف أن ترامب تحدث مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يوم السبت بشأن كوريا الشمالية وأن تواصله مع زعماء المنطقة يستهدف "توحيد الجميع في دعم خطة تحرك" إذا تفاقم الوضع في كوريا الشمالية.
وتابع أن ترامب يجري اتصالات منتظمة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وأنه بات على "صلة وثيقة" بنظيره الصيني شي جين بينغ.
وقال بريبوس "لا يوجد تهديد الآن يواجه هذا البلد ويواجه المنطقة أكبر مما يحدث في كوريا الشمالية".
وأضاف أن المحادثات المرتقبة جاءت بدافع "احتمالات حدوث دمار نووي وشامل في آسيا" والولايات المتحدة في نهاية الأمر.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)