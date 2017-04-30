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حبس مسجلين خطر بتهمة قتل عامل كارتة في منشأة ناصر
أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأحد، بحبس مُسجّلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل عامل |كارتة| بموقف سيارات الجمالية
واعترف المتهمان |عمرو.ع| وشهرته |تلجة| و|عبد الرحمن.ص| وشهرته |البيه| في تحقيقات النيابة بأنهما قتلا المجني عليه |سكر.م|، مستخدمين الأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم على تحصيل |الكارتة| بموقف سيارات الجمالية.وصرحت النيابة بدفن وتشريح جثة المجني عليه، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة.وتحفظت النيابة على 2 سلاح أبيض |سكين|، تم استخدامهما في ارتكاب الجريمة، وأرسلتهما النيابة إلى المعمل الجنائي لمضاهاة بصمات عليهما ببصمة المتهمين.وكشفت التقرير الطبي الأولى عن إصابة المجني عليه بكسر في الساعد الأيسر وكسر بعظمة الزند الأيسر وجرح متهتك بالساعد والكتف الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس، والتي أسفرت عن وفاته.
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