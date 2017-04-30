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حبس شخص بتهمة ارتداء زي عسكري وبحوزته سلاح أبيض
أمرت نيابة بندر المنيا بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ حيث تم ضبطه مرتديا زيا عسكريا، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض
كانت البداية عندما تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا بضبط |م.س.| بمدخل محطة سكك حديد المنيا، مرتديًا ملابس ميري |أفرول مموه قديم| ومُطلق لحيته بصورة تستدعي الانتباه.وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض مطواة قرن غزال، وبمناقشته قرر أنه ترك الخدمة العسكرية منذ 7 سنوات، وأن الملابس الميري كانت تخصه إبان فترة تجنيده المنقضية عام |2010|، ويحمل صورة من شهادة انتهاء الخدمة العسكرية|، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.وأضاف المتهم أنه كان متجهًا إلى القاهرة لزيارة أحد أقاربه، وتبين من مناقشته عدم اتزانه النفسي، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنح قسم شرطة النزهة |ضرب| حضوري بالحبس لمدة شهر.
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