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انهيار جزء من عقار قديم دون وقوع إصابات في الإسكندرية
30
ابريل
2017
15:46 PM
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انهار جزء من عقار قديم، اليوم الأحد، بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات
تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور القسم يفيد بسقوط جزء من سطح العقار رقم 13 شارع أبو يوسف بمنطقة باب شرقي.وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أنه عقار قديم مكون من طابقين يقطن به أسرتين دون ووقع إصابات.تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
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