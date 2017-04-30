تجرى نيابة الزاوية الحمراء التحقيقات في مشاجرة بين سيدات بسبب خلافات الجيرة، وقعت مساء أمس السبت ونتج عنها سحل سيدة وتعريتها بهدف المفاخرة في منطقة الزاوية الحمراء

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين عدد من السيدات بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بالشارع، سحلت على إثر ذلك مجموعة من النسوة إحدى السيدات، وانتزعن ملابسها الداخلية، والاعتداء عليها بالضرب بأسلحة بيضاء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتم فض المشاجرة.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.