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مد أجل النطق بالحكم في قضية مدير مكتبة الإسكندرية لـ٢٩ مايو
قررت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، مد الأجل للحكم في قضية الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، وتحديد جلسة 29 مايو المقبل، للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامه بإهدار المال العام
وكانت نيابة الأموال العامة استمعت برئاسة المستشار امير أبو العز رئيس النيابة، إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد أن وجهت له تهمة إهدار المال العام.وتقدم عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية، ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب في إهدار أموال المكتبة.وأشار البلاغ إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات |فارهة| حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه.
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