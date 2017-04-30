كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من فايز توفيق، 45 سنة، صاحب محل فضيات، بأنه حال قيامه بفتح المحل ملكه اكتشف كسر الأقفال وسرقة كمية من المشغولات الفضية بإجمالي وزن 3.5 كيلو و13 ساعة يد ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ش. س، 35 سنة، عاطل، وم. ح، 32 سنة، تاجر ملابس وأمكن ضبطهما وتم بإرشادهما ضبط 13 ساعة المستولى عليهم بمسكن المتهم الأول والمشغولات الفضية وبتطوير مناقشتهما للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترفا بارتكابهما 9 حوادث بذات الأسلوب وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهما بالسرقة.