كان المقدم هاني إسماعيل رئيس مباحث البدرشين تلقى بلاغا بالعثور على جثة لشاب بدائرة المركز.بالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها عدة طعنات من سلاح أبيض، وأنها لسائق توك توك، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن حادث سرقة وراء وقوع الحادث.تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.