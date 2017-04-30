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سقوط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بسوهاج
تمكنت مباحث قسم ثان سوهاج من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون 4 عاطلين تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية بدائرة قسم ثان سوهاج
كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد أحمد عايد مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بتلقيه بلاغا من رشاد موريس موظف عن اكتشافه سرقة الدراجة البخارية الخاصة بها رقم 76501 سوهاج من أمام منزله ولا يتهم أحدا بالسرقة. وبإجراء التحريات السرية، توصلت إلى صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلًا عصابيًا تخصص |في سرقة الدراجات البخارية| ضم كلا من |علاء.ع| (28 عاما-عاطل)، و|قاسم.ع| (13 عاما- عاطل)، و|على.م| (15 عاما- عاطل)، و|يسرى.ع| (35 عاما- عاطل)، والجميع يقيمون بناحية عرب الأطاولة بدائرة مركز أخميم.عقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وسرقة الدراجة سالفة الذكر، وقيامهم بالتصرف فيها لدى المتهم الرابع الذي قام بيعها لأحد عملائه.وبمناقشة أفراد التشكيل المذكورين، اعترفوا بارتكابهم عدة واقع سرقات ودراجة بخارية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3146 جنح قسم ثان سوهاج، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.
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