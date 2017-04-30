البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث الدرب الأحمر بدائرة القسم، وتمكنوا من ضبط |م. ع| ( 29 عاما- عاطل)، وبحوزته عتلة حديدية، جاكوش، 3 مفكات أثناء شروعه في سرقة محل مفروشات ملك |ملاك برسوم| ( 30 سنة) بأسلوب |كسر الباب| باستخدام المضبوطات حيازته، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقة المحل ملكه. وبتطوير مناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع |ر. أ| (35 سنة -عاطل)، ومسجل خطر، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري | طبنجة حلوان عيار 9مم تحمل أرقام 3003848 والخزينة الخاصة بها وبداخلها 3 طلقات من ذات العيار | والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 22828 لسنة 2015م جنح البساتين | بلاغ |محمد إبراهيم| ( 46 سنة).وبمناقشته عن مصدر تحصله على السلاح الناري، اعترف بسرقته وكذا كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (11 سلسلة، 9 خواتم، 4 غوايش) وخاتم توينز ألماظ بإجمالي وزن 280 جرام ومبلغ 20 ألف جنيه من داخل شقة المجني عليه بأسلوب كسر الباب باستخدام أجنة حديدية.وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية لدى عملائه، كما أضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.