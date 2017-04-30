كان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من |حسين محمد|، 35 سنة، عامل بمحل فضيات، ومقيم بمساكن سوزان مبارك يفيد بتضرره من كل من |عمر عبد ربه|، وشهرته |طارق تلجة|، 55 سنة، عامل كارتة، و|عبد الرحمن صلاح|، وشهرته |عُبد البيه|، 25 سنة، سايس، لتعديهما على شقيقه |سكر محمد|، وشهرته |ياسر زغلول|، 38 سنة، عامل كارتة مسجل خطر، والسابق اتهامه في 40 قضية آخرها رقم 9927 لسنة 2016م الجمالية |مخدرات|.وتعدى المتهمان على المجني عليه بأسلحة بيضاء محدثين إصابته بكسر بالساعد الأيسر، وكسر بعظمة الزند الأيسر وجرح متهتك بالساعد والكتف الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس، وتوفي متأثرا بإصابته، إثر خلافات سابقة بينهم على تحصيل الكارتة بموقف سيارات الجمالية.وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان حيث أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام 2 سلاح أبيض |سكين| تخلصا منهما بإلقائهما في الطريق العام.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.