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ضبط سائقين سرقا 5 آلاف جنيه من مهندس في المقطم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة حقيبة بداخلها 5 آلاف جنيه من سيارة مهندس بمنطقة المقطم، وتبين أن سائقين وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما
كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من |رزق الله ميخائيل|، 55 سنة، مهندس كهرباء يفيد أنه توجه لأحد البنوك الكائن بدائرة القسم لإيداع مبلغ 20 ألف جنيه مستقلا السيارة رقم ب هـ ج 716 ملاكي، وتركها أمام البنك وبها حقيبة بداخلها مبلغ 5 آلاف جنيه، وعقب خروجه اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي ولم يتهم أو يشتبه في أحد.وبإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات المثبتة بالبنك أمكن التوصل إلى أن شخصين مجهولين وراء ارتكاب الواقعة، يستقلان السيارة رقم ط ق هـ 752 |تاكسي|، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها ملك |تامر محمد العربي|، 35 سنة، سائق.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع |عبد النبي محمود|، وشهرته |عبده حريقة|، 38 سنة، سائق، وتم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ 2000 جنيه بمسكن المتهم الثاني وقررا بإنفاقهما باقي المبلغ على إصلاح السيارة المستخدمة في الحادث وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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