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العثور على جثة شاب في كرداسة.. وجهود أمنية لضبط القاتل
30
ابريل
2017
13:46 PM
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث من جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق العام في منطقة كرداسة
كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث كرداسة تلقى بلاغا بالعثور على جثة ملقاة بدائرة المركز.بالانتقال والفحص تبين للنقيبين محمد فرج وأحمد عاطف معاوني المباحث أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره بها تورم بأحد العينين، ولم يُعثر معه على أية أوراق تثبت هويته، فتم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة أحد المستشفيات العامة.وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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