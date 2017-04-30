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تأييد حبس صاحب «كافيه كييف» في «مقتل شاب»
قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برفض الاستئناف المقدم من أسامة النجار، صاحب كافيه |كييف|، على حكم حبسه عامين مع الشغل في اتهامه بالتورط في جريمة قتل الشاب |محمود بيومي| عقب انتهاء مباراة كأس أمم أفريقيا، واحتجاز الزبائن، والتحصل على مبالغ مالية دون وجه حق
كان المستشار أحمد يوسف، رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بحبس المتهم |فزاع| 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل |محمود بيومي|.وأمرت النيابة بإرسال المطواة و|فتاحة| وقميص المجني عليه للطب الشرعي، لبيان تطابق الدماء مع الأدوات التي استخدمها المتهم في طعن المجني عليه.وكشفت تحقيقات المستشار عبد الرحمن أمين، أن شهود العيان أجمعوا على وقوع الحادث، وأن العامل المتهم |عمرو| طعن محمود بيومي بآلة حادة، بينما تعدى عليه باقي العمال بالضرب بالكراسي والأحزمة.وأضاف شهود العيان أمام النيابة أن المجني عليه كان برفقة 12 من أصدقائه، وحضروا إلى |الكافيه| لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نهائي البطولة الأفريقية، وعقب انتهاء المباراة أغلق الكافيه، وعندما طلب المجني عليه مغادرة المكان ردّ عليه عامل |محدش هيمشي يا بهوات إلا لما نجمع كل حساب المشروبات|، فردّ المجني عليه: |دي بلطجة|، فقال له المتهم: |هتشوف البلطجة بجد|.
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