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12 يوليو.. الحكم على 5 متهمين في أحداث «عنف 15 مايو»
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم حجز جلسة محاكمة 5 متهمين، بالاشتراك في أحداث عنف منطقة 15 مايو لـ ١٢ يوليو المقبل للنطق بالحكم
وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية دون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضموا إلى الجماعة الإرهابية التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد، والتي من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.
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