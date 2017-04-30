أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 70 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية» لجلسة 20 يونيو لاستكمال سماع الشهود

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة على خلاف أحكام الدستور والقوانين بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام العنف في تحقيق أغراض تلك الجماعة.كما شملت الاتهامات قتل ثلاثة من المجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.