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ضبط ٥٧٠٩ مخالفات مرورية بشوارع الجيزة
30
ابريل
2017
12:46 PM
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واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الحركة المرورية وضمان سيولتها
وضبطت الحملة ٥٧٠٩ مخالفات مرورية تنوعت ما بين انتظار خاطئ وسير عكس الاتجاه، وسير دون حمل رخصة قيادة والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم الصلاحية الفنية للسيارة ومخالفات مطالع ومنازل.
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