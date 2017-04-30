وتمكنت الحملة من ضبط ٣٨ قضية تموينية تنوعت بين إدارة منشأة دون ترخيص وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار واستيلاء على المال العام.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وتولت النيابة العامة التحقيق.