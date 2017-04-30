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ضبط ٣٨ قضية تموينية خلال حملة بالجيزة
30
ابريل
2017
12:46 PM
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شنت مباحث التموين بالجيزة بقيادة العميد مصطفى البكري مدير المباحث وإشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالقضايا التموينية وغش المستهلكين
وتمكنت الحملة من ضبط ٣٨ قضية تموينية تنوعت بين إدارة منشأة دون ترخيص وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار واستيلاء على المال العام.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وتولت النيابة العامة التحقيق.
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