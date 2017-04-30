وكان المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أول أكتوبر، ومعاونه النقيب بلال سلامة، تلقيا بلاغًا من مهندس يفيد بتعرضه لسرقة سيارته أثناء تواجده بدائرة القسم.وبفحص البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة تبين أن مرتكب الواقعة |م. ت| عاطل وسابق اتهامه في عدة قضايا، وأنه سرق السيارة بطريق استخدام مفتاح إنجليزي، وكسر هواية السيارة وتوصيل الأسلاك، وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه والسيارة المسروقة.وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.