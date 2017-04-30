أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 66 لسنة 59 قضائية عليا أن نجوى محمد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بجهاز مدينة 6 أكتوبر |وكيل وزارة| خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح.وكشفت التحقيقات أن المتهمة تقاعست عن تسليم القطعة رقم 350 بالمنطقة السياحية الأولى رغم سداد كامل الثمن ولم تعرض على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية 6 أكتوبر للبت في الطلب المقدم من المواطن حسن كامي محمد رقم 1441 بتاريخ 24 أغسطس 2015 والطلب المقدم من المواطن محمود حفناوي كمال رقم 7 بتاريخ 3 يناير 2016 لنقل ملكية الأرض باسم الورثة واستكمال الإجراءات، حيث لم تنفذ أحكام نص المادة رقم 14 من اللائحة العقارية.وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.