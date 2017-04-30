تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من مركز شرطة المنيا، يفيد بإلقاء القبض على |رمضان. ع، 28 عاما، |عاطل|، مقيم بزاوية سلطان التابعة لمركز المنيا، وسبق اتهامه في 5 قضايا |تعاطى مواد مخدرة|، وآخرهم القضية رقم 11938 لسنة 2016 إداري القسم، حال قيامه باحتساء الخمور بالطريق العام وفى حالة سكر بين، وبحوزته زجاجتان |بيرة أستلا|.تحرر المحضر رقم 5007 لسنة 2017 إداري قسم المنيا عن الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.