أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، في بيان لها عن ضبط فلسطينيين منتهية إقامتهما و22 مطلوبا خلال حملة أمنية شملت مختلف مناطق ومدن المحافظة

وقالت مصادر أمنية إن القوات ضبطت 22 محكوما عليه، كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط ٨ قضايا، و18 مخالفة.وفي سياق متصل، حرر رجال المرور 106 مخالفات مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.