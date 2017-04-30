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ضبط هاربين من السجن المشدد في شمال سيناء
30
ابريل
2017
06:45 AM
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تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء، من ضبط هاربين من أحكام في قضايا مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة شملت مختلف مناطق المحافظة
وقالت مصادر أمنية إن القوات تمكنت من ضبط |عيد م 20 عاما، مقيم حي السمران بالعريش ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه. كما تم ضبط | هاني ك 35 عاما، مقيم بالشيخ زويد ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تزوير والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.تم التحفظ على المتهمين وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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