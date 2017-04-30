وقالت مصادر أمنية إن القوات تمكنت من ضبط |عيد م 20 عاما، مقيم حي السمران بالعريش ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه. كما تم ضبط | هاني ك 35 عاما، مقيم بالشيخ زويد ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية تزوير والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.تم التحفظ على المتهمين وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.