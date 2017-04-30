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«الجنايات» تنظر اليوم محاكمة المتهمين في خلية أبراج الضغط العالي
30
ابريل
2017
06:44 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 45 متهمًا بينهم 10 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ |خلية تفجير أبراج الضغط العالي
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتفجير أبراج الضغط العالى بمنطقة أكتوبر.
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