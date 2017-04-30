تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 70 متهما في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ|لجنة المقاومة الشعبية|

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة |لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.