بدأت تفاصيل الواقعة بتواجد كمين أمني أمام فندق كتراكت دائرة مركز شرطة أبو النمرس لتفقد الحالة الأمنية، وأثناء تواجد النقيب يوسف جبة والقوة المرافقة له بالكمين، اشتبهوا في المتهم، وباستيقافه وإجراء الكشف الجنائي عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 15 حكما قضائيا.تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإخطار اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.