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نظر محاكمة 5 متهمين في «أحداث 15 مايو».. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، محاكمة 5 متهمين، في أحداث عنف 15 مايو
وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص بهدف زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد لتحقيق أهدافها، وعرضوا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو أمن وسلامة المجتمع للخطر وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.وتضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد وتعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، والتسبب في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، وحيازة أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.
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