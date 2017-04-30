تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية يفيد بتمكن مباحث قسم المنيا الجديدة من القبض على |محمد.ع|، 27 عامًا، عاطل، مقيم بقرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، و|فوزي.خ|، 25 عامًا، عاطل، مقيم بقرية دمشير، التابعة لنفس المركز؛ لارتكابهما واقعة سرقة 30 كالون باب خشبي من إحدى العقارات |تحت الإنشاء|، ملك نبيل مكرم، 68 عامًا. وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.