أمرت نيابة العياط بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل لقي مصرعه متأثرًا بإصابته، وذلك عقب تعرضه لصعق كهربائي أثناء إصلاحه موتور مياه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

كان مركز شرطة العياط تلقى بلاغا بوصول شخص جثة هامدة إلى أحد المستشفيات العامة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل وأنه أثناء إصلاحه لموتور مياه صعقه تيار كهربائي أدى إلى مصرعه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.