ن|، تطالب خلالها خصمها |م.ا|، بتعويض قدره 100 ألف جنيه، لاختراقه حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك|، والتلاعب بالرقم السري للحساب.ووجهت النيابة للمتهم تهم ارتكاب جريمة تعرضه لأنثى، وخدش الحياء.وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت في دعوى أخرى على المدعى عليه بتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة اختراق حساب شخصي، وتغريمه بمبلغ 5 آلاف جنيه عن تهمة سب وقذف المجني عليها، إلا أن المدعية تقدمت بدعوى أخرى تطالب بالتعويض.