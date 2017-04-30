تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بإلقاء القبض على كل من |على ص|، 48 عاما، جزار، والسابق اتهامه في 16 قضية، وبحوزته 22 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، تزن نحو 320 جراما |بقصد الاتجار|، ومبلغ مالى 195 جنيهًا، و|أحمد ف -، 35 عاما، عاطل، والسابق اتهامه في 7 قضايا |سرقة ومخدرات وبلطجة|، وبحوزته 100 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار.تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق..