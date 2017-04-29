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سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها وتؤكد: «بيشخر وبيتكلم وهوه نايم»
على طريقة فيلم |محامي خلع| عندما رفعت داليا البحيري دعوى خلع على زوجها بسبب صوته المرتفع أثناء النوم الذي يزعجها، فقررت أن تبحث عن محامي لتقوم بخلعه
|أصله بيشخر ومبعرفش أنام جنبه من يوم ما إتجوزنا وقولتله ميت مرة يروح عند الدكتور ومش راضي|.. بهذه الكلمات بدأت سيدة في العقد الثاني من عمرها حديثها لـ«فيتو» من داخل محكمة الأسرة لتروي سبب رفعها دعوى خلع على زوجها.وقالت |س. ك|، تزوجته رغما عني بسبب أهلي والضغط علي |والزن على الودان أمر من السحر|، هو أكبر مني بـ10 سنوات تقريبا، وعقليته تختلف عني بكثير، ورغم كل ذلك تزوجته لإرضاء أهلي.وتابعت: |لاحظت بعد الزواج أثناء نومي صوته المرتفع بيشخر ومبعرفش أنام نهائي، ولما بزهق بنام في غرفة الأطفال|، مضيفة: |حاولت أشرح له أن يذهب للمستشفى وسوف أذهب معه ليعرف ماذا به، ولكن كان يتكبر على ذلك ويرفض بشدة وكأنني أعايره، فكل ما أريده هو أن يذهب ليعرف ما به|.وأكملت: |عدى شهرين أو ثلاثة وخلالهم حاولت أشرح له أنني بسبب هذا الصوت ولا أستطيع النوم، خاصة أن الموضوع تطور وأصبح يتحدث ويمشي أثناء نومه، وذات يوم وأنا في غرفة الأطفال نائمة إذا به أمامي ومعه سكين، فأنا لم أعد أتحمل، خاصة أنه لا يريد أن يذهب للمستشفى فذهبت أنا لبيت أهلي، وقمت برفع دعوى الخلع قبل ما أتجنن وأعمل زيه وأتكلم وأنا نايمة|.
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