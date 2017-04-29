غمرت مياه الأمطار عدة شوارع وأماكن منخفضة في سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا مطلع الأسبوع (عطلة نهاية الأسبوع في تلك الدول) مع الإبلاغ عن سقوط قتيلين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رجلين في سيارة مخصصة للطرق الوعرة اقتحما مجرى مائي في قرية اوتشودنيكا شمالي سلوفاكيا الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واستطاع الرجلان الخروج من السيارة لكن تيارا مائيا آخر جرفهما.

واستطاع أحد الرجلين ويبلغ من العمر 41 عاما الإمساك بشجرة والتشبث بها ولكن زميله البالغ من العمر 60 عاما غرق وتم العثور على جثته بعد ساعتين.

وعلى بعد نحو 30 كيلومترا من جنوبي سلوفاكيا، انتشلت جثة رجل، 65 عاما، من نهر في قرية هوفوزنيتشا مساء الجمعة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة في المناطق المجاورة من جمهورية التشيك وبولندا ترافقت مع ذوبان الثلوج في الجبال لترفع منسوب مياه الأنهار والمجاري المائية الأخرى يوم الجمعة.

وعملت فرقة إنقاذ باستمرار على بناء سدود باستخدام أكياس الرمل وضخ المياه خارج الأماكن المنخفضة وتأمين الشوارع والجسور.

وانحسرت مستويات المياه بشكل بطيء في جميع المناطق في وقت متأخر من اليوم السبت.