-
رياضة
- منتخب الشباب ينهي استعداداته للقاء الإمارات الثاني.. غدا
- فيريرا يقود السد للفوز بكأس قطر
- رئيس سندرلاند يعتذر لجماهير الفريق بعد الهبوط للدرجة الأولى
- مارسيلو: سنقاتل على الليجا حتى النهاية
- سواريز ونيمار وميسي في هجوم برشلونة أمام إسبانيول بالديربي
- جعفر وتوفيق وستانلي يشاركون في مران مستبعدي الزمالك
- حسام باولو جاهز لقيادة هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي
- سندرلاند يودع الدوري الممتاز وهال يخطف نقطة أمام ساوثامبتون
- مران الزمالك.. باولو جاهز للإسماعيلي.. وحفني يخوض تدريبات تأهيلية
- المقاصة: وصافة الدوري إنجاز.. والدوري غير متكافئ بسبب الأهلي والزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مقتل شخصين جراء فيضانات في شرق أوروبا
غمرت مياه الأمطار عدة شوارع وأماكن منخفضة في سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا مطلع الأسبوع (عطلة نهاية الأسبوع في تلك الدول) مع الإبلاغ عن سقوط قتيلين.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رجلين في سيارة مخصصة للطرق الوعرة اقتحما مجرى مائي في قرية اوتشودنيكا شمالي سلوفاكيا الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واستطاع الرجلان الخروج من السيارة لكن تيارا مائيا آخر جرفهما.
واستطاع أحد الرجلين ويبلغ من العمر 41 عاما الإمساك بشجرة والتشبث بها ولكن زميله البالغ من العمر 60 عاما غرق وتم العثور على جثته بعد ساعتين.
وعلى بعد نحو 30 كيلومترا من جنوبي سلوفاكيا، انتشلت جثة رجل، 65 عاما، من نهر في قرية هوفوزنيتشا مساء الجمعة.
يذكر أن الأمطار الغزيرة في المناطق المجاورة من جمهورية التشيك وبولندا ترافقت مع ذوبان الثلوج في الجبال لترفع منسوب مياه الأنهار والمجاري المائية الأخرى يوم الجمعة.
وعملت فرقة إنقاذ باستمرار على بناء سدود باستخدام أكياس الرمل وضخ المياه خارج الأماكن المنخفضة وتأمين الشوارع والجسور.
وانحسرت مستويات المياه بشكل بطيء في جميع المناطق في وقت متأخر من اليوم السبت.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)