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بسبب «الانقلاب الفاشل».. تركيا تطرد 3900 من العاملين بـ«الجيش والشرطة»
29
ابريل
2017
21:45 PM
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أعلنت السلطات التركية، السبت، عن طرد أكثر من 3900 شخص من العاملين في قطاعات الخدمة المدنية والجيش والشرطة من وظائفهم، في إطار الدفعة الأخيرة من ما أسمته «حركة تطهير البلاد من العناصر ذات الصلة بالانقلاب الفاشل الذي وقع في شهر يوليو الماضي».
وذكرت قناة «روسيا اليوم» الناطقة باللغة الإنجليزية، أن وزارة العدل اختصت بالعدد الأكبر من المطرودين من الخدمة، والذي بلغ 1127 شخصا، في حين بلغ عدد المطرودين من الشخصيات الأكاديمية 484 شخصا، فضلا عن 201 شخصا من العاملين بوزارة الشئون الدينية.
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