وطلب الدفاع رد المحكمة والتأجيل لمعرفة القرار الصادر من محكمة الجنايات فيما يخص استنئاف موكله على حكم حبسه سنتين مع الشغل، في اتهامه باحتجاز الزبائن وإجبارهم على دفع مبالغ دون وجه حق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كافيه مصر الجديدة»، والتي أسفرت عن مقتل الشاب محمود بيومى.وشهدت الجلسة وقوع مشادات كلامية بين دفاع صاحب كافيه كيف ودفاع صاحب الفيلا.كان المستشار باسم وهبة رئيس هيئة الدفاع عن أسامة النجار صاحب كافية كييف الذي شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومي اقام دعوى أمام محكمة مدني شمال القاهرة طالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 10 ملايين جنيه.وطالب مقيم الدعوى من الدكتور السيد حسن شاكر صاحب الفيلا المقامة عليها الكافية وذلك لإخلاله وتأجير مكان سكني على أنه تجارى وحصل على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك، الأمر الذي أصاب النجار بالإضرار المادية والمعنوية من هذا التصرف المخالف للقانون.كان الدكتور السيد حسن شاكر أقام دعوى يتهم فيها النجار باستئجار الفيلا للإقامة وليس للعمل التجاري إلا أن باسم وهبة تقدم بدعوى أمام المحكمة يتهم فيها شاكر بالنصب لعلمه بأن الفيلا ستكون محلا تجاريا وليس للإقامة مما اعتبره شاكر سب وقذف في حقه فأقام دعواه فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة أسامة النجار مما أسند إليه.