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رسميا.. مجلس الدولة يوافق على تعديلات قانون السلطة القضائية
29
ابريل
2017
16:46 PM
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وافق المجلس الخاص، بصفته أعلى سلطة بمجلس الدولة، على تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن عقد جمعية عمومية في ١٣ مايو المقبل لاختيار أقدم ثلاثة أعضاء، وإرسالهم الرئيس الجمهورية لاختيار رئيس المجلس الجديد
ووفقا للأقدمية فيأتى المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في المقدمة بصفته أقدم الأعضاء والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشربع، وسيد شكرى رئيس المحكمة العليا التأديبية.
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