وافق المجلس الخاص، بصفته أعلى سلطة بمجلس الدولة، على تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن عقد جمعية عمومية في ١٣ مايو المقبل لاختيار أقدم ثلاثة أعضاء، وإرسالهم الرئيس الجمهورية لاختيار رئيس المجلس الجديد