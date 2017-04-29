توسك: قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على قواعد التفاوض على انسحاب بريطانيا

بروكسل (رويترز) - قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي يوم السبت إن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع وبسرعة على القواعد الإرشادية لمفاوضات التكتل مع بريطانيا بشأن انسحابها.

وقال توسك في تغريدة بعد وقت قصير من بدء قمة قادة الاتحاد الأوروبي "القواعد الإرشادية تم تبنيها بالإجماع. التفويض السياسي العادل من دول الاتحاد لمحادثات انسحاب بريطانيا جاهز".

وقال مسؤولون إن الموافقة استغرقت نحو دقيقة وتلاها تصفيق من القادة.

وكتب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تغريدة قال فيها "الوحدة تعمل".

ومن المتوقع أن يطلق ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي والذي سيتولى مفاوضات انسحاب بريطانيا المحادثات في يونيو حزيران بعد الانتخابات البرلمانية هناك.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)