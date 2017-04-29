لوبان تتعهد بتعيين أحد مرشحي الجولة الأولى رئيسا للوزراء إذا فازت

باريس (رويترز) - قالت المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان يوم السبت إنها ستعين نيكولا دوبون إنيان المرشح الخاسر في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة رئيسا للوزراء إذا فازت في الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو أيار وذلك في مسعى لجذب من صوتوا له والفوز على المرشح الأوفر حظا إيمانويل ماكرون.

ودوبون إنيان سياسي قومي تقترب سياساته الاقتصادية من سياسات لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية كما يتفق معها في رغبة الحد من نفوذ مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفاز دوبون إنيان بنسبة 4.7 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 23 أبريل نيسان وأعلن يوم الجمعة دعمه للوبان في الجولة الثانية.

وقالت لوبان في مؤتمر صحفي بباريس وإلى جانبها دوبون إنيان "سنشكل حكومة وحدة وطنية تجمع بين من اختارهم الناس لجدارتهم وحبهم لفرنسا".

وقال دوبون إنيان الذي كان ممثل حزبه "انهضي يا فرنسا" في انتخابات الرئاسة إنه وقع اتفاقا على حكومة في المستقبل مع لوبان يضع في الاعتبار بعض "التعديلات" على برنامجها.

وعبر دوبون إنيان في الماضي عن خلافه مع لوبان بشأن قضايا اجتماعية ومعارضته لدعوتها لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

كان المرشح السابق قد أعلن اتفاق حزبه مع سياسة الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول وكتب على تويتر في 2013 "نحن أتباع ديجول ولا يمكننا الانحياز لليمين المتطرف".

وأظهرت استطلاعات رأي يوم الجمعة أن ماكرون سيفوز بالرئاسة بنسبة 60 بالمئة مقابل 59 بالمئة للوبان بعدما حققت مرشحة اليمين المتطرف بعض التقدم في استطلاعات لآراء الناخبين منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وقال ماكرون أمام حشد انتخابي بوسط فرنسا إن التحالف الجديد يوضح أن الاختيار أمام ناخبي فرنسا هو بين معارضي أوروبا ومن يتبنون آراء "تقدمية".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)