بروكسل (رويترز) - قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من استكمال محادثات خروج بريطانيا منه إلا إذا ظل متحدا مما يعني أن وحدة التكتل من مصلحة لندن.

وفي تصريحات للصحفيين قبل قمة للاتحاد للموافقة على إرشادات أوروبية للمفاوضات مع بريطانيا أكد توسك أن الدول المتبقية في التكتل وعددها 27 دولة تنشد "علاقة وثيقة وقوية في المستقبل" مع لندن.

وأضاف "ليس هناك شك في هذا. لكن قبل مناقشة المستقبل علينا فرز ماضينا. سنتعامل مع الأمر بنزاهة. إنها الطريقة الوحيدة للمضي قدما" في إشارة إلى التزامات مالية بريطانية تجاه ميزانية الاتحاد الأوروبي قطعتها لندن قبل أن تقرر الخروج بكثير.

وقال "نحتاج إلى البقاء متحدين في شكل اتحاد أوروبي يضم 27 دولة. حينئذ فقط سنتمكن من استكمال المفاوضات مما يعني أن وحدتنا تصب أيضا في مصلحة المملكة المتحدة".

وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي يريد ضمانات راسخة لكل من سيتأثرون بالخروج داخل بريطانيا وفي الاتحاد الأوروبي وعددهم حوالي خمسة ملايين شخص في المجمل.

وتابع "يجب أن يكون هذا على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. أعدت المفوضية بالفعل قائمة محددة ومفصلة لحقوق المواطنين التي ترغب في حمايتها".

وأشار إلى أن هذا الموقف يحظى بدعم قوي من كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الاخرى بالاتحاد.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)