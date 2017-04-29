أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة واصطدام أخرى بها أعلى مسطح كوبرى الهايكستيب في الاتجاه إلى طريق الإسماعيلية، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبرى الهايكستيب بوجود حادث تصادم، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بانتقال رجال المرور وبصحبتهم ونشان لرفع آثار الحادث.وبالفحص تبين انقلاب سيارة واصطدام أخرى بها، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويعمل رجال المرور على رفع آثار الحادث.