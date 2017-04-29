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مصرع شخص بحادث انقلاب دراجة نارية وإغلاق نفق الأزهر
29
ابريل
2017
10:45 AM
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أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، نفق الأزهر بوسط البلد، عقب حادث انقلاب دراجة نارية أسفر عن مصرع شخص، مما أدى إلى تواجد كثافات مرورية عالية، أمام القادم من ميدان الأوبرا وحتى صلاح سالم
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، إخطارًا من النجدة، بانقلاب دراجة نارية داخل النفق ووجود متوفى، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بانتقال رجال المرور.بالفحص تبين انقلاب دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية داخل النفق مما أدى لمصرع سائقها وأغلق رجال المرور النفق لحين نقل الجثة وفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.
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