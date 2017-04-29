

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية دليل على عدم احترامها لحليفتها الصين».



ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم السبت، عن ترامب قوله، في «تويتر» بعد ساعات من التجربة الفاشلة: «كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم جدا عندما أطلقت بعملية غير ناجحة.. صاروخا».



وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، أمس، من منطقة شمال بيونج يانج، إلا أن التجربة الصاروخية فشلت بعد عملية الإطلاق.



وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مجهول الطراز من موقع بالقرب من بوكتشانج في بيونجانام-دو مقاطعة بيونجان الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم.



وتأتي هذه التجربة الصاروخية مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفي وقت دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونج يانج للحد من تهديدها النووي.