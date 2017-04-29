اخبار مصر
-
رياضة
- بازل يفوز بدوري سويسرا لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي
- الميدان يواجه السلام في قبل نهائي دوري مراكز الشباب بالتجمع
- مواجهة ثأرية بين الريال وفالنسيا.. وبرشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا
- وفد الأهلي يتابع اليوم الإنشاءات الجديدة بفرع الشيخ زايد
- «ستوك رمضان صبحي» يواجه وست هام اليوم بالدوري الإنجليزي
- منتخب الشباب يؤدي مرانا خفيفا استعدادا لودية الإمارات الثانية
- «سيدات طائرة الأهلي» يحصد لقب الدوري الممتاز
- الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي
- خالد الغندور يهاجم إيناسيو ولاعبي الزمالك
- حازم إمام يوجه انتقادات لاذعة لإيناسيو
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس البرازيل يستنكر الاحتجاجات العنيفة ويقول إنه سيمضي في الإصلاحات
29
ابريل
2017
09:22 AM
بواسطة
برازيليا (رويترز) - استنكر الرئيس البرازيلي ميشيل تامر الاشتباكات العنيفة التي وقعت في ريو دي جانيرو أثناء إضراب عام يوم الجمعة لكنه قال إن حكومته ستمضي في برنامجها للإصلاحات بهدف ضبط الموازنة.
وانتقد تامر المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع ومنعوا العمال من الوصول إلى أعمالهم خلال الإضراب الذي استمر يوما واحدا احتجاجا على اقتراحاته لإصلاح قوانين العمل ومعاشات التقاعد.
وقال تامر في بيان "العمل على تحديث قوانين البلاد سيستمر".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع