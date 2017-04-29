كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز طهطا يفيد بقيام مجهولين باختطاف |عادل. ع| 45 عاما، مزارع، ويقيم بنجا دائرة المركز أثناء تواجده بأرضه الزراعية، وتوصلت تحريات ضباط فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا ضم كلا من |وائل. ع| 24 عاما، صاحب مكتب اتصالات، و|محمد. ع| 21 عاما، عامل، و|محمد. أ| 29 عاما، عامل، و|أحمد.ع| 34 عاما، عامل، و|حسن. ح| 34 عاما مزارع. عقب تقنين الإجراءات وتضييق الخناق على المتهمين أطلقوا سراح المزارع المختطف، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث والسيارة المستخدمة والمؤجرة من أحد معارض السيارات. وأقر شقيق المزارع أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المتهمين يتضمن طلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح أخيه، مبررا عدم سرعة إبلاغه عن الواقعة بالخوف على حياة شقيقه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1542 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.