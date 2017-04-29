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نظر محاكمة 67 متهما بـ«اغتيال النائب العام».. اليوم
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 67 متهمًا، بينهم 51 محبوسا، في اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات |قنابل شديدة الانفجار| وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
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