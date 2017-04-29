يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.كانت النيابة العامة اتهمت كلا من عبد الله هشام محمود حسين |22 سنة |طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض |21 سنة| طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 |هارب| ومجدى عثمان جاه الرسول |40 سنة| هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المول |25 سنة| محام |محبوس|، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ |34 سنة| مالك مطبعة |محبوس|، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر |محبوس|، ووجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر عام 2015 أسسوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.