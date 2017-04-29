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شيوبله: ليس هناك شيء مجانا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
برلين (رويترز) - قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله في تصريحات نُشرت يوم السبت إنه يجب على بريطانيا أن تدرك أنه لن يكون لها على مزايا على نظرائها السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي فور انتهاء المفاوضات المتعلقة بخروجها من الاتحاد.
وقال شيوبله لفونك ميديا جروب "لا يوجد شيء مجانا.
"على البريطانيين أن يعرفوا ذلك".
وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد نبهت البريطانيين الأسبوع الماضي إلى ضرورة ألا يتوهموا بأنهم سيظلون يحظون بحقوق الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد وأصرت على أن الاتحاد لن يوافق على إقامة علاقات في المستقبل مع لندن إلا بعد إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن تصريحات ميركل تؤكد مدى صعوبة المفاوضات المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافل شيوبله"لا نريد إضعاف بريطانيا. ولكن لا نريد أيضا إضعاف باقي أوروبا. يجب ألا يكون لبريطانيا مزايا بعد الخروج لا تتمتع بها الدول الأخرى".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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