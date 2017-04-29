اخبار مصر
-
رياضة
- «سيدات طائرة الأهلي» يحصد لقب الدوري الممتاز
- الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي
- خالد الغندور يهاجم إيناسيو ولاعبي الزمالك
- حازم إمام يوجه انتقادات لاذعة لإيناسيو
- تأجيل مباراتي الترقي بالقاهرة 24 ساعة بسبب زيارة بابا الفاتيكان
- حازم إمام يحذر: الزمالك عليه الفصل بين الدوري وإفريقيا وإلا الدخول في أزمة
- صحيفة فرنسية تنشر قائمة بأفضل 50 مدرب في العالم
- رئيس كابس يونايتد: نواجه أزمة قبل مباراة الزمالك.. وقد نوجه طلبا للكاف
- رغم تعثر يوفنتوس أمام أتلانتا..بيانيتش يحقق رقما قياسيا خاص به
- مدرب حراس المنتخب يعلق على تولي معلول تدريب تونس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا متنوعة
29
ابريل
2017
03:45 AM
بواسطة
تواصل مباحث الأموال العامة حملاتها الأمنية، لمواجهة الفساد المالي والإداري، والجرائم المؤثرة سلبًا على المناخ الاستثماري، والجرائم المُستحدثة المرتبطة بالقطاع المصرفي
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا متنوعة، وتنفيذ 4 أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع