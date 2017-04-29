تواصل مباحث الأموال العامة حملاتها الأمنية، لمواجهة الفساد المالي والإداري، والجرائم المؤثرة سلبًا على المناخ الاستثماري، والجرائم المُستحدثة المرتبطة بالقطاع المصرفي

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا متنوعة، وتنفيذ 4 أحكام قضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.